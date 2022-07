“Casa Azzurri Inghilterra”, il punto d'incontro per tifosi e partner che seguiranno la Nazionale

Per la prima volta in occasione di una Fase Finale di un Torneo femminile, la FIGC apre le porte di “ Casa Azzurri ”, la casa dei tifosi Azzurri e dei partner delle Nazionali, per l’ Europeo Femminile in Inghilterr a. In occasione delle tre gare previste nel girone, con la Francia il 10 Luglio, con l’Islanda il 14 e con il Belgio il 18, appuntamento a “Casa Azzurri Inghilterra”, a Manchester, presso il “ The Anthologist” a St. Peter's Square , una location in pieno centro della città, dove le Azzurre giocheranno la seconda e la terza gara del torneo (all’Academy Manchester City Stadium).

Punto di riferimento per gli italiani a Manchester

A conferma dell’interesse sempre più crescente da parte dei Media, delle aziende e dei tifosi per il calcio femminile, e in particolare per la Nazionale, che già al Mondiale 2019 ha conquistato la simpatia degli appassionati, con numeri da record in Tv e sui social, “Casa Azzurri Inghilterra” sarà il luogo di aggregazione per tutti gli Italiani che seguiranno l’Europeo e un prezioso punto di riferimento anche per la comunità italiana a Manchester.

“Casa Azzurri si conferma la casa di tutti i tifosi di calcio – commenta il responsabile dell’Area Business della FIGC Giovanni Valentini - e accompagnerà le Azzurre per tutta la durata dell'Europeo”. “Negli anni Casa Azzurri – aggiunge Valentini - è diventata uno strumento di promozione nel mondo di tutte le eccellenze italiane: oltre all’intrattenimento sportivo, infatti, esportiamo con orgoglio nel mondo l’enogastronomia, la musica, il turismo e la cultura del nostro Paese. Come sempre, i partner commerciali della FIGC saranno al nostro fianco e sosterranno le nostre ragazze in questa nuova avventura”.

Le gare delle Azzurre in diretta

A “Casa Azzurri Inghilterra” sarà possibile vedere le partite delle Azzurre sui maxischermi, in un’atmosfera unica, con servizio di bar e ristorante dedicato, in una location in cui divertimento, passione e amore per i colori azzurri prendono vita. All’interno della struttura, che potrà ospitare fino a 250 persone, saranno disponibili i prodotti ufficiali della Nazionale, compresa la maglia esclusiva Puma Liberty che la Nazionale Femminile indosserà all’Europeo. Ospite d’eccezione, la Mascotte delle Nazionali, un cucciolo di pastore maremmano - abruzzese dalla faccia tenera e simpatica, disegnata da Carlo Rambaldi.

Casa Azzurri live sui Social

“Casa Azzurri Inghilterra” sarà inoltre protagonista anche sui profili social della Nazionale Femminile: foto e clip video dedicati, racconteranno le emozioni vissute dai supporter italiani durante le partite. Ogni match delle Azzurre a Women’s EURO 2022, inoltre, sarà preceduto da un live pre-partita dall’esterno degli stadi che ospiteranno le gare dell’Italia, così da permettere alla community di respirare l’atmosfera degli incontri dell’Europeo a pochi minuti dal fischio d’inizio.

Gli orari di apertura di Casa Azzurri Inghilterra

Manchester – 1, St. Peter's Square, “The Anthologist Bar & Restaurant”

Orari di apertura/chiusura:

MD1 13:00 – 23:00

MD2 13:00 – 23:00

MD3 13:00 – 23:00

“Casa Azzurri” è la struttura della FIGC che dal 1998 accompagna la Nazionale italiana di calcio in occasione dei grandi tornei internazionali. Concerti, workshop, mostre, spettacoli e tanto altro ancora caratterizzano le giornate di ‘Casa Azzurri’, luogo di aggregazione e prezioso punto di riferimento per i partner della FIGC e per tutti i tifosi della Nazionale.