Europei femminili, Belgio e Islanda si dividono la posta: è 1-1

MANCHESTER (Inghilterra) - Si apre con un pari il Gruppo D, in cui è inserita l’Italia, agli Europei femminili 2022: in attesa del match tra le Azzurre e la quotata Francia, Belgio e Islanda si dividono la posta, chiudendo sull’1-1. All’Academy Stadium di Manchester va in scena un match combattuto e vibrante, con le islandesi che sorprendono le belghe sotto il profilo dell’intensità e dell’aggressività. Nel primo tempo, chiuso a reti bianche, la grande occasione capita al 33’ alla Thorvaldsdottir, che fallisce il rigore del possibile vantaggio per le islandesi. La numero 9 però si riscatta in apertura di ripresa, firmando il vantaggio per le ragazze di Halldorsson. La reazione del Belgio è veemente e si concretizza poco dopo con il gol del pari firmato da Justine Vanhaevermaet, freddissima dal dischetto. Finisce così, con un pareggio incoraggiante per l’Italia, che potrà affrontare con maggior tranquillità la sfida con le forti transalpine.