Europei femminili, dominio Inghilterra: 8-0 alla Norvegia

BRIGHTON (Inghilterra) - Seconda giornata degli Europei femminili 2022 che vede in scena il Gruppo A con l'Inghilterra dominante contro la Norvegia. Era la partita più attesa del girone tra le due squadre favorite ma non c'è mai stata storia: al Falmer Stadium di Brighton le padrone di casa hanno spazzato via le nordiche per 8-0 con la tripletta di Bethany Mead e la doppietta di Ellen White. Match già indirizzato dopo 15 minuti con le britanniche sul 2-0, queste le marcature: Stanway (12' su rigore), Hemp (15'), White (29' e 41'), Mead (34', 38' e 82') e Russo (66'). L'Inghilterra sale a 6 punti, conquista matematicamente l'accesso ai quarti di finale da prima classificata, mentre per la Norvegia tutto rimandato al prossimo incontro dove sarà costretta a vincere.