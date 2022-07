La Germania vola in finale con l'Inghilterra: 2-1 alla Francia

Martina Voss-Tecklenburg batte 2-1 la Francia e guadagna l'accesso al match di Wembley del 30 luglio, tenendo fede ad un'imbattibilità quasi 'storica' nelle semifinali di questo torneo (l'unica sconfitta nel '93 ai rigori contro l'Italia). E' il 40' quando le tedesche passano in vantaggio: Huth centra dalla destra, zampata di Popp che prende il tempo a Perisset e trafigge la juventina Peyraud Magnin per l'1-0. Quattro minuti dopo però le transalpine pareggiano: è una sfortunata deviazione del portiere Frohms, che vede il pallone carambolare sulla sua schiena dopo il palo colpito da Diani, a sancire l'1-1. La Francia va vicinissima al raddoppio nel secondo tempo, con Renard che svetta in area e Frohms salva d'istinto sulla linea. Nel miglior momento delle francesi, però, ancora Popp raddoppia e regala la finale alla Germania: cross dalla destra nuovamente di Huth e splendido colpo di testa della giocatrice del Wolfsburg che batte ancora il portiere avversario (sesto gol dell'Europeo per lei).

Le tedesche otto volte campionesse d'Europa saranno in finale per la nona volta nella loro storia, facendosi perdonare l'eliminazione ai quarti nella scorsa edizione.

Sogno infranto per la Francia, alla prima esperienza in una semifinale del Campionato Europeo e priva della sua stella Katoto: le transalpine vanno a casa dopo un ottimo cammino costruito dopo la vittoria del girone dell'Italia e il successo insperato contro le campionesse in carica dell'Olanda al supplementare.

