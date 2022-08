L'appello delle Campionesse d'Europa: "Tutelate il calcio femminile nelle scuole"

LONDRA (Inghilterra) - Il successo contro la Germania agli Europei è stato fonte di ispirazione per le giocatrici della Nazionale Inglese. Le ragazze hanno scritto una lettera ai due candidati di Downing Street , invitandoli a garantire a tutte le ragazze la pratica calcistica sin dai primi anni della scuola. La missiva - firmata dalle 23 componenti della squadra campione d'Europa - è indirizzata ai conservatori Liz Truss, ministra degli esteri, e Rishi Sunak, deputato e fino allo scorso 5 luglio ministro del Tesoro, entrambi in corsa per succedere a Boris Johnson.

"Le ragazze meritano di giocare a calcio"

"Vogliamo creare un vero cambiamento in questo Paese e chiedervi, se diventerete Primo Ministro il 5 settembre, di aiutarci a realizzarlo - scrivono le ragazze - vogliamo che ogni giovane ragazza possa giocare a calcio a scuola: attualmente in Inghilterra soltanto il 63% delle ragazze può giocare a calcio nelle lezioni di educazione fisica scolastiche. Il calcio femminile ha fatto molta strada. Ma c'è ancora molta strada da fare: le ragazze meritano di giocare a calcio all'ora di pranzo, a lezione di educazione fisica e meritano di credere che un giorno potranno giocare per l'Inghilterra. Vogliamo che i loro sogni diventino realtà". La candidata Premer Liz Truss ha accolto immediatamente la richiesta delle campionesse d’Europa. “Ci sarà uguale accesso a tutti gli sport per ragazzi e ragazze", ha detto il portavoce del candidato in una nota. Mentre Rishi Sunak - sempre tramite un portavoce - ha dichiarato di voler avviare una valutazione immediata al fine di garantire che tutte le donne e le ragazze abbiano l'opportunità di prendere parte a questo magnifico sport.