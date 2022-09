La Juve Women domina ma non vince nei preliminari di Champions: 1-1 a Køge

Sono proprio le bianconere a partire forte nei primissimi minuti di gioco con un colpo di testa da posizione ravvicinata da parte di Cantore con la sfera che, tuttavia, termina docilmente tra i guantini di Skiba . Gol mangiato, gol subito: all'8', infatti, Carusa salta Lenzini sulla sinistra e mette un pallone al centro che Pikorny non deve fare altro che appoggiare in fondo al sacco.

Juve Women: Nilden pareggia, poi dominio bianconero senza altre reti

Le bianconere di Joe Montemurro riorganizzano le idee e al 21', dopo un calcio d'angolo arrivato sugli sviluppi di una punizione di Cernoia: Boattin suggerisce per Zamanian, il cui cross in mezzo favorisce il colpo di testa vincente di Amanda Nilden. La Juventus insiste per completare la rimonta: Zamanian, Cernoia e la subentrata Beerensteyn ci provano in tutte le salse, ma il risultato non cambierà più. In Danimarca finisce 1-1.