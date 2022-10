Champions League femminile, sorteggiati i gironi: c'è il Wolfsburg per la Roma

NYON (Svizzera) - Sorteggio agrodolce per le due italiane qualificate ai gironi della Women's Champions League che prenderà il via tra il 19 e 20 ottobre. La Roma, alla sua prima storica partecipazione nel torneo dopo aver superato, ai turni preliminari, gli ostacoli Glasgow City e Paris Football Club nel Turno 1 e lo Sparta Praga nel Turno 2, è stata sorteggiata nel gruppo B con le tedesche del Wolfsburg, le ceche dello Slavia Praga e le austriache del Sankt Polten. Girone di ferro invece per la Juventus: le bianconere scudettate, che hanno eliminato nei preliminari Racing FC Union Lussemburgo, Qiryat Gat e Koge, se la vedranno con le campionesse in carica dell'Olympique Lione, le inglesi dell'Arsenal e le svizzere dello Zurigo.