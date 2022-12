Under 15 Women Edition, la Roma detentrice torna in Puglia dall'8 al 12 dicembre

Dopo la sfida lanciata nel 2017, il network dei Trofei Caroli Hotels ha contribuito e creduto nel percorso di crescita del movimento legato al calcio femminile recependo così il segnale della Figc. Dal 8 al 12 dicembre, infatti, si disputerà la quinta edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 15 Women Edition, (9 vs 9 nate nel 2008-2009) in programma sui campi comunali di Collepasso e Castrignano del Capo-Santa Maria di Leuca.