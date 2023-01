Incredibile al Barcellona: squadra esclusa dalla Coppa per un errore imperdonabile

BARCELLONA - Clamoroso in Spagna, la squadra femminile del Barcellona è stata esclusa da La Copa de la Reina a sorpresa. La formazione catalana sta dominando il palcoscenico calcistico spagnolo ed è reduce dalla vittoria della Supercoppa iberica. Le blaugrana sono uscite vittoriose anche contro l'Osasuna (9-0) nella sfida valida per gli ottavi di finale de la Copa de la Reina, ma c'è stato un clamoroso errore che ha portato all'esclusione del club dalla competizione. Il motivo? Nella gara in questione è scesa in campo Geyse Ferreira, anche lei andata a segno, che era stata espulsa nello stesso torneo la scorsa stagione quando giocava con il Madrid CFF. Insomma, Geyse risultava squalificata per gli ottavi di finale contro l'Osasuna. Il club basco ha prontamente presentato reclamo per infrazione del regolamento e si è visto assegnare la vittoria per 3-0 a tavolino. Imperdonabile svista del Barcellona che è stato multato anche con un'ammenda di 1000 euro e ha già annunciato ricorso.