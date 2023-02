Calcio+15 scende in campo a Trezzano sul Naviglio, Tirrenia e Roma

ROMA - Nuovo appuntamento per Calcio+15, il Torneo femminile delle Selezioni Territoriali Under 15 in programma tra sabato 4 e domenica 5 febbraio. Nove rappresentative si giocheranno l'accesso alla fase finale, in programma tra il 6 e il 9 aprile a Tirrenia. Proprio il campo di Tirrenia vedrà in questo fine settimana scendere in campo Granducato, Etrusco Sabina e Longobarda, mentre a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, si confronteranno Ticino, Taurinense e Trinacria. Infine, sarà il Campo dei Miracoli a Roma a ospitare le sfide tra Tirrenia, Magna Grecia e Pintadera. Appuntamento, quest'ultimo, particolarmente significativo: per la prima volta un'attività ufficiale Figc sarà ospitata dalla struttura del Corviale. Calcio+15 è un'iniziativa del Settore Siovanile e Scolastico della Figc finalizzata alla crescita del calcio femminile: è rivolta a selezioni di 36 giovani calciatrici Under 15 su tutto il territorio nazioanale e negli ultimi anni ha contribuito alla formazione di numerose calciatrici che oggi vestono la maglia azzurra. Ed è da sempre sensibile agli aspetti di socialità e integrazione del calcio.