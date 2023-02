Roma-Barcellona femminile, la Roma regala i biglietti agli abbonati!

"Con una sola voce": la Roma chiede aiuto all'Olimpico

Semplice e diretto il claim che accompagnerà l'avvicinamento al match con le stelle azulgrana: "CON UNA SOLA VOCE". L'intento del club è quello di trasmettere che a Roma è unica: non c'è una Roma maschile, non c'è una Roma femminile, non c'è una Roma Primavera. C'è la Roma. Per questo appuntamento di livello internazionale, la società ha deciso che i biglietti della gara di andata, in programma il 21 marzo alle 21 all'Olimpico, saranno gratis per tutti gli abbonati per la Serie A o per il pacchetto Coppe. E per chi non è abbonato, i prezzi partiranno da 5€.