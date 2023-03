Roma Femminile-Barcellona, dove vederla in tv Sky o Dazn

ROMA - Allo stadio Olimpico va in scena Roma femminile-Barcellona , gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Fischio d'inizio alle ore 21.

Partita: Roma Femminile-Barcellona

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Roma Femminile-Barcellona orari e canali

Roma Femminile-Barcellona match valido per la ventisettesima giornata di campionato, è in programma allo stadio Olimpico di Roma e sarà trasmesso in diretta su Dazn.

Dove vedere Roma Femminile-Barcellona in diretta TV

Barcellona-Real Madrid sarà visibile su Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a DAZN, potrà vederla in diretta tv attivando Zona Dazn e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.

Roma Femminile-Barcellona dove vederla in streaming

La partita di Serie A tra Barcellona e Real Madrid sarà visibile in streaming scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet oppure collegandosi al sito di DAZN mediante computer e notebook, selezionando la specifica finestra dell'evento.

Roma Femminile-Barcellona, probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Greggi, Giugliano; Serturini, Andressa, Haavi; Giacinti. All.: Spugna.

BARCELLONA (4-1-4-1): Panos; Bronze, Paredes, Leon, Rolfo; Walsh; Hansen, Bonmati, Patri, Paralluelo; Oshoala. All. Giraldez

Roma Femminile-Barcellona in Diretta: la cronaca

Sorteggio non semplice per le giallorosse, che sono approdate ai quarti dopo essersi quaificate come seconde nel proprio girone, alle spalle del Wolfsburg. Il Barcellona invece ha vinto il proprio raggruppamento, a pari merito con il Bayern Monaco, ma con una differenza reti migliore.

Roma Femminile-Barcellona segui la diretta sul nostro sito

Segui Roma Femminile-Barcellona su DAZN, attiva ora