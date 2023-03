Chi è Salma Paralluelo, l'ex atleta che ha fatto gol alla Roma

Salma Celeste Paralluelo Ayingono è la ragazza prodigio che ha sbloccato il match di Champions con la Roma e che nonostante sia ancora 19enne, vanta già un curriculum di tutto rispetto a livello di successi ottenuti e non solo nel calcio. Nata a Saragozza nel 1993, Paralluelo inizia con l'Atletica Leggera, distinguendosi subito come velocista di talento e conquistando due medaglie d'oro al Festival olimpico della gioventù europea. Muove i primi passi nel calcio giocando il piccolo San José, Salma Celeste passa poi al Saragozza, debuttando a 15 anni nella Segunda Division Femenina. Nel 2019 arriva il trasferimento al Villarreal, sempre nella serie cadetta spagnola, con la quale nel 2021-2022 centra la promozione in Primera Division, prima di passare al Barcellona.