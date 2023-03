Roma-Barcellona femminile, in curva spunta... Manolas

ROMA - Roma-Barcellona femminile, valida per i quarti di andata di Champions League, ha portato all'Olimpico circa 40 mila spettatori, un seguito incredibile per sostenere le ragazze di Spugna. Cori, bandiere e sciarpe giallorosse, ma anche... Manolas. Sì, sugli spalti in curva è spuntata una foto dell'ex difensore della Roma mentre esulta dopo il gol al Barcellona, quello del 3-0 che è valso la rimonta storica nel 2018 e il passaggio alla semifinale di Champions. Un tifoso ha mostrato la foto con orgoglio in faccia ai rivali, rievocando bei ricordi per i romanisti e bruttissimi per i catalani.