Calcio femminile, l'Italia scala una posizione nel ranking: è sedicesima

ROMA - Qualcosa si muove nel ranking Fifa femminile per l'Italia di Milena Bertolini. Le azzurre infatti, scalano una posizione rispetto allo scorso dicembre e salgono al sedicesimo posto. Per il resto poche novità: gli Stati Uniti si confermano al primo posto, davanti a Germania e Svezia, che il mese scorso si sono affrontate in amichevole (0-0). Quarta è l'Inghilterra davanti a Francia, Canada, Spagna, Olanda e Brasile mentre torna fra le prime dieci l'Australia, approfittando anche dell'esclusione dal ranking della Corea del Nord.