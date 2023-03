Diretta Barcellona-Roma Femminile 5-1: segui la partita LIVE

20:25

80' - Ultimi dieci minuti di accademia

Siamo entrati nell'ultima fase di gioco e Barcellona e Roma continuano comunque a giochicchiare, senza però affondare particolarmente il posto.

20:20

75' - Girandola sostituzioni

Cambi da ambo le parti, con il Barcellona che non spinge più convinto, ma che attacca per inerzia. Roma attenta a non concedere il sesto gol.

20:15

70' - Metà del secondo tempo e Roma che tiene botta

Diversi cambi per il Barcellona che non accenna a rallentare, Roma che tiene botta e tenta di guadagnare terreno e tempo.

20:08

63' - Primo cartellino giallo per Oshoala

L'autrice del quarto gol catalano, Oshoala, si prende il primo cartellino giallo del match per aver fermato con le cattive una ripartenza giallorossa.

20:03

58' - Gol della Roma! Serturini!

Splendido diagonale dal limite di Serturini, che trova l'angolino e firma l'1-5 della Roma!

19:58

53' - Manita Barcellona! Roma travolta

Arriva anche il quinto gol del Barcellona! Terzo tempo sul primo palo di Guijarro, che incorna in rete per la manita azulgrana! Roma annichilita.

19:55

50' - La Roma prova a rifugiarsi nel possesso palla

L'uno-due a cavallo dell'intervallo è tremendo per una Roma alle corde, che si rifugia nel possesso palla per respirare e ragionare sul da farsi.

19:50

46' - Pronti via nel secondo tempo e poker azulgrana!

Neanche il tempo di tornare il campo, che il Barcellona si porta sul 4-0! Bonmatì serve a Oshoala un pallone solo da spingere in porta per il poker azulgrana!

19:35

Si chiude il primo tempo con il Barcellona avanti 3-0 sulla Roma

Squadre negli spogliatoi e per la Roma la mazzata psicologica del terzo gol subito in pieno recupero. Barcellona ingiocabile: doppietta di Rolfo e gol di Leon.

19:33

48' - Tris del Barcellona!

Allo scadere del recupero arriva il terzo gol del Barcellona! Manovra avvolgente, che porta Rolfo a spingere nella porta vuota da due passi per la doppietta e il tris catalano!

19:30

45' - La Ola sugli spalti del Camp Nou

Spalti ormai gremiti e grande festa sul finire del primo tempo, con la Ola a festeggiare il netto vantaggio del Barcellona su una Roma impotente.

19:25

40' - Rimonta ora impossibile, ci sarà da limitare il passivo

Ci hanno provato le giallorosse, ma il Barcellona di questa sera appare davvero di un'altra categoria: praticamente impossibile pensare a una rimonta, ci sarà da limitare il passivo per uscire comunque a testa alta.

19:18

33' - Raddoppio del Barcellona!

Splendida conclusione da ferma di Leon, che indovina una parabola imprendibile per Ceasar! Roma sotto 2-0!

19:15

30' - Prosegue il dominio catalano, ma le giallorosse non mollano

Nonostante la frustrazione per una fase del primo tempo che sta mettendo in evidenza tutta la differenza tra le due squadre, la Roma resta sul pezzo, concedendo, ma anche spezzando spesso le azioni del Barcellona.

19:10

25' - Monologo Barcellona, la Roma fa quel che può

Azulgrana padrone del gioco e in costante pressione, Roma che non può far altro che serrare i ranghi e ripartire appena possibile.

19:05

20' - La Roma prova a reagire ma si scopre

Ora la Roma non ha alternative e prova generosamente a riportarsi in avanti, cercando la profondità per Giacinti, allo stesso tempo però si espone alle micidiali ripartenze delle catalane.

18:56

11' - Barcellona in vantaggio!

La sblocca il Barcellona con Rolfo, che dopo un batti e ribatti trova il tiro al volo per l'1-0 catalano!

18:55

10' - Segnali di Roma

Dopo un avvio un po' contratto, prime manovre offensive delle ragazze di Spugna: Serturini calcia a lato sul servizio di Giugliano, che poi ispira anche l'attacco alla profondità di Giacinti, anticipata in uscita dal portiere Panos.

18:50

5' - Avvio lanciato delle azulgrana

Barcellona subito a tavoletta, molto attiva Hansens, che testa subito i riflessi di Ceasar,

18:45

1' - Via a Barcellona-Roma!

L'arbitro Huseein fischia l'inizio, si riparte dall-10 di Roma a favore del Barça!

18:42

Ovazione per Andressa e Losada

All'ingresso in campo per le squadre ovazione del pubblico azulgrana per le amatissime ex Andressa e soprattutto Losada. Barcellona non dimentica.

18:35

Riscaldamento ultimato, si avvicina l'inizio

Le squadre hanno terminato il riscaldamento in campo e hanno preso la via degli spogliatoi per prepararsi all'Ingresso in campo.

18:30

C'è anche il presidente Ludovica Mantovani

Presente sugli spalti del Nou Campo, con grande orgoglio, in rappresentanza del movimento, anche Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Femminile FIGC.

18:25

Barcellona forte dei numeri

Al di là dei buoni propositi che animano la squadra giallorssa, la rimonta sotto il profilo statistico sarà daverro difficile: in tutta la stagione fin qui disputata, il Barcellona ha perso una sola partita, con il Bayern, nei gironi di Champions. Poi solo vittorie in tutti gli altri match giocati.

18:20

Squadre in campo per il riscaldamento

Mentre gli spalti del Camp Nou vanno via via gremendosi, le ragazze di Roma e Barcellona sono in campo per il riscaldamento prepartita. Fischio d'inizio fissato per le 18:45.

18:10

Roma femminile, Spugna: "Servirà follia intelligente"

Le parole del tecnico delle giallorosse alla vigilia del gara di ritorno di UEFA Women's Champions League contro il Barcellona. (APPROFONDISCI)

18:00

Le formazioni ufficiali di Barcellona e Roma Femminile

BARCELLONA (4-3-3): Panos; Bronze, Paredes, Mapi Leon, Rolfo; Bonmatì, Walsh, Guijarro; Graham Hansen, Oshoala, Paralluelo. A disposizione: Coll, Font, Codina, Jana, Crnogorevic, Torrejon, Geyse, Bruna, Nuria, Engen, Ramirez, Lopez. Allenatore: Giraldez.

ROMA (4-4-2): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Serturini, Giugliano, Losada, Haavi; Giacinti, Andressa Alves. A disposizione: Merolla, Ohrstrom, Di Guglielmo, Cinotti, Landstrom, Glionna, Selerud, Greggi, Kollmats, Kramzar. Allenatore: Spugna.

Barcellona - Camp Nou