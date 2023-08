Hermoso, spunta il video in cui scherza sul bacio a Rubiales: "Come Casillas e Sara"

Non si placano le polemiche e le ricostruzioni in merito all'uragano che ha travolto il presidente della federcalcio iberica Rubiales , ora sospeso dal suo incarico dalla Fifa , in merito al bacio dato alla calciatrice Jennifer Hermoso durante la premiazione della Spagna campione del Mondo.

Hermoso-Rubiales, la versione dell'influencer

La Hermoso ha infatti sempre sostenuto di non aver in nessun modo acconsentito al bacio e soprattutto di essere rimasta turbata dall'accaduto. Tuttavia proprio dalla Spagna arriva una versione diversa data da un influencer molto conosciuto, Alvise Perez, che ha diffuso un video girato nel pullman della nazionale spagnola femminile poco dopo la vittoria del mondiale. Nelle immagini si vede la Hermoso mostrare alle la foto del bacio e dire loro: "Avete visto? Come Iker e Sara", in riferimento al celebre bacio tra Kasillas e Carbonero dopo il trionfo della nazionale maschile al Mondiale. Nella clip si vede poi la stessa Hermoso mimare Rubiales che le prende la testa per poi avvcinarla alla sua e il coro delle ragazze che intonano un: "Bacio, bacio". Insomma un video che secondo i sostenitori di Rubiales testimonierebbe come la calciatrice della nazionale fosse accondiscendente.

Un altro video conferma la versiona della Hermoso

Dall'altra parte c'è però chi lo contesta: in prima battuta il video non è intero ma è montato in una clip, e in seconda che lo stesso influencer si batte da giorni contro la Hermoso. Il 25 agosto Alvise Pérez ha scritto su X che un'amica della giocatrice aveva dei messaggi su whatsapp che dimostrerebbero che la giocatrice ha denunciato Rubiales per la pressione politico-mediatica e non perché vi fosse alcuna aggressione sessuale. Nel frattempo è uscito un altro video del bacio che smentisce gravemente e in modo incontrovertibile le parole di Rubiales. Da queste immagini, prese frontalmente, si vede chiaramente come l'uomo, nel baciare Hermoso, si sia letteralmente abbarbicato alla ragazza, mettendole le gambe sulle sue.