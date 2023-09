Spagna femminile, scelto il nuovo ct: ecco chi è la sostituta di Jorge Vilda

Jorge Vilda non è più il ct della Spagna femminile, neo campione del mondo. La Rfef ha infatti deciso di sollevare dal suo incarico l'allenatore , che aveva ancora un anno di contratto. Vilda è stato fortemente criticato nell'ultimo periodo soprattutto dopo aver applaudito Rubiales , oggi sospeso, per non essersi dimesso dal ruolo di presidente della federcalcio a seguito delle polemiche scoppiate dopo il caso Hermoso .

Spagna femminile, ecco chi è il nuovo ct

Al suo posto è stata nominata Montse Tomé, prima donna a ricoprire questo incarico in Spagna. "La Rfef desidera esprimere la sua gratitudine a Jorge Vilda per il lavoro svolto, per la sua professionalità e dedizione durante tutti questi anni, augurandogli il miglior successo per il futuro", questo il comunicato con cui la federcalcio ha reso noto l'esonero di Vilda.