Italia femminile ko con la Svezia ma Asslani attacca: "Più animali che persone"

Non è bastata la vittoria di misura sull'Italia, grazie alla rete di Kaneryd, al capitano della Svezia Asslani per mettere da parte le critiche e godersi il successo. La giocatrice del Milan, infatti, ha duramente puntato il dito contro la federcalcio italiana in merito alla scelta del campo in cui si è svolta la partita.