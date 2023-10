Proposta indecente a una calciatrice in cambio di sesso: quanto le hanno offerto

BIRMINGHAM (Londra) - Dal film alla realtà il passo è breve. Questa volta Robert Redford e Demi Moore, non c’entrano nulla, ma è tutto vero. La pellicola di Hollywood - ormai datata - fece scalpore, ma la Proposta indecente questa volta entra direttamente negli spogliatoi di una squadra di calcio femminile. Siamo a Birmingham, dove una delle calciatrici più famose dell’Aston Villa ha ricevuto un’offerta da capogiro. Ma il calcio, non ha nulla a che vedere. con la proposta di un personaggio di fama internazionale.

Lehmann, la proposta indecente

Alisha Lehmann è una delle calciatrici più importanti d’Inghilterra. In passato ha avuto un legame sentimentale con Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell’Aston Villa. E un’altra liason finita sotto i riflettori con la compagna di nazionale Ramona Bachmann. “Ho ricevuto un messaggio sul mio cellulare - ha svelato Alisha Lehmann nella trasmissione tedesca Dir Tea Talk - e poi è arrivato un altro messaggio sul cellulare del mio bodyguard che diceva: Pagherò 100.000 franchi svizzeri per passare una notte con Alisha”. A quel punto, la giocatrice ha risposto direttamente al messaggio dell’uomo: “Solo 100.000? Non è possibile!”.