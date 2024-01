Roma femminile, tutti pazzi per la nuova calciatrice: chi è e con chi è fidanzata

ROMA - Mercoledì si è presentata al Tre Fontane senza passare inosservata. Capelli ricci e lunghi, sguardo profondo. Segni particolari? Bellissima. Ieri Alayah Pilgrim ha firmato un contratto fino al 2027 con la Roma femminile, prima in classifica in Serie A e ancora in corsa per i quarti di finale di Champions League. Non solo. Oggi potrebbe esordire contro la Sampdoria all'Eur. Alayah Pilgrim ha 20 anni, sta nel giro della nazionale della Svizzera e ha un legame sentimentale nel mondo del pallone: è fidanzata, infatti, con Elijah Okafor, uno dei fratelli di Okafor del Milan.