Mondiale femminile di calcio 2027 al Brasile: la scelta storica della Fifa

Il Mondiale di calcio femminile del 2027 si disputerà in Brasile . L'opzione brasiliana, infatti, ha prevalso sulla concorrenza di Belgio , Paesi Bassi e Germania , paesi che avevano presentato una candidatura congiunta, così da distribuire equamente le partite del Campionato del Mondo. Si tratta della prima volta in Sud America per il Mondiale femminile.

Mondiale di calcio femminile, si giocherà in Brasile nel 2027

Il Brasile fa festa. Si giocherà nella patria del "joga bonito" il Mondiale di calcio femminile del 2027, dopo la votazione andata in scena a Bangkok al congresso annuale della Fifa. I delegati, incaricati di esprimere una preferenza tra il Brasile e la candidatura congiunta Belgio-Paesi Bassi-Germania, hanno detto sì alla prima apparizione del Campionato del Mondo di calcio femminile in Sud America. 119 i voti a favore, 78 i contrari. Un passo importante, che porterà il Mondiale 2027 nel paese che ha visto nascere calciatrici fenomenali come Marta Vieira Da Silva, in grado di segnare una generazione e tracciare un solco rispetto al passato. Si disputerà un anno dopo il primo Mondiale per Club dedicato al calcio femminile, organizzato da Gianni Infantino, numero uno della Fifa, tra gennaio e febbraio.