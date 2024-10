Galatasaray-Roma femminile diretta Champions: rete di Giacinti LIVE

Metabolizzata la delusione per il ko di Torino contro la Juve di Canzi , la Roma di Alessandro Spugna si rituffa in campo internazionale per affrontare in trasferta il Galatasaray , in occasione della seconda giornata della fase a gironi della Champions League femminile . Calcio d'inizio previsto per le ore 18.45 all'Ataturk Olimpiyat di Istanbul : segui la partita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio .

19:27

42' - Palla gol clamorosa per Viens

Diagonale mancino di Viens, che non va lontano dal palo alla sinistra del portiere del Galatasaray. Roma "sprecona" in questa fase.

19:26

41' - Pochi minuti all'intervallo, Roma in attacco

Roma che continua ad attaccare nonostante il doppio vantaggio. L'intenzione è quella di chiudere subito la partita.

19:22

37' - Giugliano sciupa una buona chance

Filtrante interessante per Giugliano, che si inserisce in area di rigore, ma spreca con il destro. Grande occasione per il capitano della Roma.

19:20

35' - Glionna pericolosa

Contropiede condotto da Glionna, che decide di fare tutto da sola, rientrando sul mancino e andando alla conclusione. Murata sul più bello.

19:19

33' - Il Galatasaray fatica a reagire

Roma in controllo, con il Galatasaray che fatica ad imbastire una reazione. Resiste lo 0-2.

19:13

28' - Viens si divora il tris

Galatasaray in bambola e la Roma prova ad approfittarne. Palla dentro per la solissima Viens, che spreca tutto a porta praticamente sguarnita. Ospiti vicinissime allo 0-3.

19:10

24' - Gol di Giacinti, Galatasaray-Roma 0-2

Raddoppio Roma! Colpo di testa vincente di Valentina Giacinti, lascia completamente sola dalla difesa turca. Sfera che scavalca Gamze Yaman e finisce in fondo al sacco. Perfetto, nella circostanza, il cross dalla sinistra di Hanshaw. 0-2 per la formazione di Spugna.

19:08

23' - Destro di Greggi

Greggi si mette in proprio e prova il tiro dai 22 metri. Destro fiacco che termina la sua corsa tra le braccia del portiere del Galatasaray.

19:07

21' - Sinistro di Glionna

Tentativo di Glionna, che converge verso il centro e cerca la porta con il sinistro. Tiro che finisce alto sopra alla traversa.

19:03

18' - Giugliano vicina al raddoppio

Conclusione dalla distanza di capitan Giugliano, che impegna Gamze Yaman. Ottimo intervento dell'estremo difensore del Galatasaray, che allunga la sfera in angolo.

19:01

Girone A, Lione in campo stasera

Nell'altra partita che riguarda il raggruppamento della Roma, il Wolfsburg ospiterà l'Olympique Lione stasera alle ore 21.

18:56

11' - Dominio Roma in questo avvio

Roma padrona del campo in questo avvio. Per il momento, sta emergendo la differenza di valori tecnici tra le due squadre.

18:53

7' - GOL! Roma in vantaggio con Cissoko

Roma subito in vantaggio grazie alla rete di Cissoko, che stacca più in alto di tutte e infila Gamze Yaman nell'angolino basso. 0-1 per le ragazze di Spugna.

18:51

6' - Viens a un passo dal gol

Roma vicinissima al vantaggio, con Viens che non riesce ad approfittare del clamoroso pasticcio della difesa del Galatasaray. Si salva in corner Gamze Yaman.

18:48

3' - Occasione per Giacinti

Bella incursione di Glionna sulla corsia destra, poi il cross in area piccola per il tandem Viens-Giacinti. La numero 9 della formazione giallorossa riesce solo a toccare, senza impensierire più di tanto il portiere avversario.

18:46

1' - Inizia la partita

Partiti! Inizia la sfida di Champions League tra Galatasaray e Roma: primo possesso affidato alle padrone di casa.

18:43

Squadre in campo, inno della Women's Champions League

Galatasary e Roma schierate sul terreno di gioco dell'Ataturk, risuonano le note dell'inno della Women's Champions League.

18:41

Galatasaray-Roma, squadre pronte a scendere in campo

Tutto pronto all'Atatürk Olimpiyat di Istanbul, dove andrà in scena Galatasaray-Roma, sfida valida per la UEFA Women's Champions League. Fischio d'inizio alle 18.45. Si gioca nello stadio che ha ospitato le finali di Champions maschile Liverpool-Milan (6-5 d.c.r.) e Manchester City-Inter (1-0).

18:35

Galatasaray-Roma, arbitra la svedese Olofsson

A dirigere Galatasary-Roma sarà la svedese Tess Olofsson. Arbitro FIFA dal 2015, non vanta nessun precedente con le due squadre.

18:30

Galatasaray-Roma, come arriva la squadra di Ulgen

Momento non particolarmente positivo per il Galatasaray di Metin Ulgen, che ha perso 3-0 all'esordio in Champions League contro il più quotato Lione ed è reduce dal ko nel derby con il Fenerbahce in campionato (2-0). Il test con la Roma di Spugna, visti i risultati maturati nell'ultimo periodo, diventa ancora più importante per capire come reagirà la squadra di Istanbul.

18:20

Champions League femminile, le avversarie di Roma e Juve

Roma e Juventus protagoniste di questa edizione della Women's Champions League: ecco la composizione dei gironi delle italiane.

18:10

Dove vedere Galatasaray-Roma in diretta tv e streaming

La sfida Galatasaray-Roma, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Women's Champions League, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, la cui applicazione è presente su ogni comune smart tv e su dispositivi quali PlayStation 4/5 e XBox. È possibile attivare l'omonima app nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

18:00

La panchina del Galatasaray

In panchina, a disposizione di Ulgen, ci saranno Kurga, Kandur, Jackmon, Esen, Yanlciner, Ozturk, Parlak, Akkurt, Eren e Altintas.

17:58

La panchina della Roma

A disposizione di Alessandro Spugna: Kresche, Mazzocchi, Linari, Di Guglielmo, Haavi, Aigbogun, Dragoni, Corelli, Pilgrim, Pandini e Troelsgaard.

17:56

Le formazioni ufficiali di Galatasaray-Roma

GALATASARAY (4-1-4-1): Gamze Yaman; Berna Yeniçeri, Eda Karatas, Demehin, Ecem Cumert; Bakarandze; Malado Diallo, Ebru Topçu, Usme, Arzu Karabulut; Staskova. All. M. Ulgen.

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Thogersen, Minami, Cissoko, Hanshaw; Giugliano, Kumagai; Glionna, Viens, Greggi; Giacinti. All. A. Spugna.

17:50

Spugna punta al riscatto dopo le polemiche di Torino

Lo scorso weekend, nel post partita di Juve-Roma, Alessandro Spugna non ha certo nascosto la sua rabbia per alcuni episodi. Oggi, cerca il riscatto in Champions League. LEGGI QUI

17:45

Galatasaray-Roma femminile, come arriva la squadra di Spugna

La Roma Women di Alessandro Spugna, reduce dalla sconfitta con la Juventus di Massimiliano Canzi, arriva a questa sfida di Champions League con 3 punti all'attivo, avendo vinto all'esordio in Europa contro il Wolfsburg. Lo scorso 8 ottobre, decisiva la rete su calcio di rigore di Giugliano.

Ataturk Olimpiyat - Istanbul