Panico: "Il Lione è un sogno in corso. Voglio vincere tutto"

Panico nata sotto un accento sbagliato. Panico... sulla i. Quella che... voleva essere Maradona, che i calci a un pallone sono venuti prima dei primi passi. Quella che... il rosa mai, il celeste sempre. Quella che... dopo un’infinità di record irraggiungibili da altre calciatrici, ha vissuto alterne vicende da allenatrice. Succede, quando si cerca di far quadrare il cerchio, quando sono troppi gli occhi alle finestre affacciati ad aspettare. Solo una che parte da un accento sbagliato poteva sfondare il muro della diffidenza e partire da allenatrice non delle donne - come si poteva pensare una volta smesso di giocare a 41 anni (longeva e prolifica, nonostante diversi importanti infortuni) - ma dei ragazzi della Nazionale Under 15, per poi finire addirittura all’Under 21, la “maggiorina”, come vice di Nicolato. E’ sempre record la prima donna nello spogliatoio di una nazionale maschile. Ecco la prima (inutile) domanda che le ponevano. E la risposta sempre la stessa: ma a un uomo chiedete se entra nello spogliatoio delle donne? La verità è che oltre a far gol Patrizia Panico è stata numero uno in tante cose, anche nella lotta alla discriminazione di genere. Sa bene che in Italia quella lotta non è finita, non solo nel mondo del calcio. Dopo due anni nella Fiorentina, un addio discutibile e l'attesa di un posto giusto, eccola assistente di Joe Montemurro all’Olympique Lione féminine, il club più importante d’Europa, 21 titoli francesi, otto Champions League e 12 coppe di Francia. Oggi torna in Italia a sfidare la Roma, in un derby tutto intimo e personale (oggi ore 21 al Tre Fontane).

Come ha preparato la squadra a questa sfida?

«Alle ragazze ho detto soltanto che sono laziale. Per me con la Roma è sempre derby. A parte questo, è una buona squadra e può crearci qualche problema. Confesso che quando c’è stato il sorteggio ho sperato che ci capitasse proprio la Roma, anche per tornare a casa».

Patrizia, come si trova in Francia?

«La casa è bella, Mions, il paesino dove vivo, pure, è vicino al centro sportivo. Anche Lione è molto bella, attraversata da due fiumi. Si mangia benissimo, la gente è gentile e i bambini sorridenti».

Il Lione femminile è il club più vincente d’Europa. Com’è iniziata questa nuova avventura da assistente mister?

«Mi ha voluto Joe Montemurro (ex Juventus, ndr). Ci ho pensato giusto il tempo di capire come organizzarmi, avevo un’alternativa da prima allenatrice, ma mi piaceva l’idea del top club, avevo la curiosità di starci dentro. E poi mi allettava di lavorare con Montemurro, è uno che coinvolge tutti, non solo i tecnici, prende tutti in considerazione».

Anche la proprietà da un anno è femmina!

«Michele Kang è un’americana di origini sudcoreane, crede nel calcio femminile. Ha altre squadre tra Usa, Inghilterra e Spagna. Punta a distaccarsi del tutto dal maschile. Non vuole vivere di luce riflessa, ma di luce propria. Crede moltissimo nell’emancipazione della donna. E’ un tipo energico, e quando è in sede questa energia si sente. Per capirsi, è una da “ci penso io”».

Il Lione fa sempre paura?

«Ci sono giocatrici di altissimo livello: le capitane degli Usa, Lindsey Horan, e della Francia, Wendie Renard, le nazionali francesi, ovviamente, tedesche e olandesi. Quando c’è lo stop per le nazionali qui restano in tre. Noi siamo forti, ma tutti i campionati stanno crescendo, anche quello inglese».

Serie A e Première Ligue a confronto.

«Difficile. Qui il campionato è più fisico e di grande intensità. In Serie A c’è buona qualità tattica, che può rivelarsi un vincolo. Qui conta la vivacità. Abbinare qualità e intensità è il segreto».

Il calcio femminile in Francia è un fatto assodato?

«Direi un fatto naturale. E’ facile trovare per strada ragazzine che tirano calci al pallone. Il processo culturale qui è più antico, mentre da noi si è avviato da pochi anni e soprattutto per la volontà di pochi. In Francia hanno avuto più tempo per prepararsi al professionismo. Sono più avanti».

Con chi delle sue attuali calciatrici avrebbe voluto giocare?

«Non saprei dire un nome, sono tante, troppe quelle forti con cui avrei voluto giocare. Quando sono arrivata ho ritrovato donne che ho sfidato in passato. Ho detto “finalmente giochiamo assieme e non contro”. Quando facevo la Champions, il Lione era talmente forte che era impossibile riuscire a fare qualcosa di speciale. Eppure di me si ricordano...»

Cosa può dare ad atlete di questo spessore che già non abbiano?

«La mia esperienza e le mie competenze. Tutto ciò che possa rafforzarle, la consapevole serenità di potersi migliorare sempre. Un supporto, insomma».

Visto il livello, ci sono atteggiamenti da primadonna?

«L’atteggiamento è molto professionale. Non esistono “scusette” o alibi. E’ bello lavorare così».

In Italia è iniziato il cambio generazionale?

«A me non sembra così evidente. Vedo ancora quello che ha lasciato Bertolini (Milena, ex ct, ndr). Serve più continuità affinché si compia del tutto. Un allenatore ha bisogno di progettualità, non bastano due anni, soprattutto se l’allenatore viene dal maschile. Per fare grandi cose c’è bisogno di un progetto lungo».

C’è una nuova Panico in Italia?

«Cantore sta facendo molto bene. Si muove per ricercare il gol e questo mancava alla Nazionale, un’attaccante che non molla mai, ecco in questo forse mi somiglia, ma per il resto siamo totalmente diverse. In generale la mia generazione osava di più, aveva più personalità, grinta, fame. Una generazione diversa, le giovani oggi sono portate un po’ ad arrendersi».

E nel Lione una come lei?

«Forse Le Sommer, che ha anche il numero 9, ricorda me».

Quando si parla di calciatrici si dice ancora del loro cuore e della loro passione e poco delle loro abilità calcistiche. E’ un po’ fastidioso, non trova?

«Io ho allenato anche i maschi e non trovo differenze. Avevo i giovani e i professionisti dell’under 21, di club importanti, ho sempre riscontrato voglia di fare, di arrivare e altrettanta abnegazione. E’ un problema italiano fare la differenza tra maschi e femmine che giocano a calcio, qui non si sente. L’approccio è calcistico e non di genere».

La sua è un’esperienza da rivendere in Italia?

«Non la vivo con l’idea di “rivendermela”. Credo in quello che faccio, non penso di tornare indietro, non sento il desiderio di rientrare in Italia ad allenare, non sono venuta qui con questo obiettivo. E poi tutto dipende da cosa succederà, dalle opportunità che avrò. E il Lione adesso è la mia opportunità».

Un successo professionale comporta un sacrificio personale?

«Sono fuori casa da sempre. Ho passato una vita con la valigia pronta. D’altra parte se vuoi fare questo mestiere è così. Certo, mi mancano Roma, l’Italia, la famiglia, gli affetti. Ma i questo posto trovo che ci sia una vita serena. C’è tranquillità, non c’è frenesia, non devi dimostrare sempre qualcosa a qualcuno. Mi rendo conto di quanto in Italia, piuttosto, ci sacrifichiamo dietro al risultato. Qui se una volta va male, la prossima andrà meglio».

L’odio ai tempi dei social, è un odio di genere?

«Da allenatrice della Fiorentina ho subito insulti e odio. Un accanimento non solo nei miei confronti, ne sono state vittime anche Milena Bertolini, Rita Guarino... E’ una questione culturale e non voglio fare la femminista di turno, è un dato di fatto. Chi dopo di me ha fatto i miei stessi punti non è stato attaccato, anzi, il contrario, esaltato. Insomma, il giudizio non è obiettivo».

Com’è la sua giornata tipo?

«Si lavora tanto. Noi dello staff andiamo in ufficio alle 8 per una prima riunione anche con i sanitari. Alle 11 l’allenamento, poi il pranzo e di nuovo in ufficio a visionare video generali o individuali. E’ un lavoro di squadra, assieme. Condivisione massima, molto bello. Montemurro è molto focalizzato sul femminile, allena le donne per scelta e convinzione».

Come sta col francese e con la laurea? Mancava così poco...

«Sto imparando, quando sono arrivata sapevo solo dire “rien va plus” - ride - Abbiamo un insegnante per due volte a settimana. Tanto si parla in inglese, anche per via di tutte le straniere che ci sono. La laurea? Abbandonata, non ci penso proprio più. Sì, mancava poco, ma se non mi sono messa sotto quando non avevo squadra vuol dire che non mi interessava. Mi arricchisce più quello che vivo che terminare gli studi. Se tornassi indietro inizierei prima a studiare. E andrei meglio a scuola...»

Voleva essere Maradona, è diventata Patrizia Panico, ha ancora sogni a quasi cinquant’anni?

«Sono piena di sogni. Già essere al Lione è un sogno. Sono proprio fortunata. Non sapevo come fosse e ora che ci sono capisco che sto facendo la cosa più bella che mi potesse capitare. Se avessi saputo prima che era tutto così avrei brigato per venirci a giocare. E avrei imparato prima un’altra lingua».

Qual è il suo obiettivo immediato?

«Il mio obiettivo coincide con quello della squadra. Vincere tutto: campionato, Champions, Coppa di Francia. Un club come questo non si pone limiti. Ora siamo in testa, a due punti dal PSG. Ma ci sono diverse squadre che possono darci fastidio».

E in Europa chi temete?

«Il Wolfsburg è una buonissima squadra, fisicità e intensità. Ma in Champions sono tante le squadre pericolose. Anche la Roma».

Qual è il suo allenatore di riferimento?

«Me ne piacciono tanti, prendo di qua e di là, cerco di studiare a 360 gradi».

Tolta la brevissima e lontana esperienza di Carolina Morace in Serie C nel 1999, avremo mai un’allenatrice di una squadra maschile?

«In Italia le donne non alleneranno una maschile, nemmeno la Primavera, figurarsi un club professionistico. In Francia in B è successo. Comunque da noi sono poche le allenatrici e non mi sentirei di consigliarlo come mestiere, e nemmeno quello di ds, a quelle che smetteranno di giocare».

Segue la Serie A maschile?

«Seguo tutti i campionati femminili. Mi piace, non è solo lavoro. E seguo anche la serie A maschile, ma soprattutto la Lazio».

Cosa fa nelle giornate di riposo?

«Le pulizie di casa. Il giorno dopo il match ci alleniamo, il “day off” è due giorni dopo. Ma per fortuna è tutto programmato, Montemurro è preciso, niente approssimazione, tutto stabilito. Riesco a organizzarmi bene i miei riposi, le soste».

Guardandosi indietro rifarebbe la stessa vita, si è mai pentita di aver voluto fare a tutti i costi “il calciatore” come diceva da bambina?

«Non mi sono mai pentita di aver scelto il calcio. Né ho mai avuto paura di non farcela. Vedendo com’è qui la vita, capisco che questa è stata la strada giusta».

Non si sente sola?

«No. E anche nella solitudine ci sono tante cose da fare, come rilassarmi dopo una giornata di lavoro. Questa è una vita tranquilla, quando sono a Roma avverto una carica di stress. Qui non c’è ansia da prestazione e la competizione è sana e bella, non sporca e infelice. In Italia c’è una difficoltà a godersi la vita. Se mi affaccio vedo famiglie a spasso, bambini che giocano, biblioteche all’aperto. Sembra tutto più facile. E lo è. Anche attivare le utenze è stato un gioco».

E l’amore a distanza funziona?

«La distanza non rovina l’amore. Con un volo in due ore sono a Roma. Certo, so che mi perdo qualcosa, certi momenti, come raccogliere le olive con la mia famiglia, nella nostra casa che è una specie di “comune”. Ma pazienza, questa è la mia vita».