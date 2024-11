Lnd, raduno Rappresentativa femminile under 20

ROMA - La Rappresentativa Nazionale Femminile Under 20 della Lega Nazionale Dilettanti è giunta alla sua quinta stagione sportiva ed è pronta a ripartire per una nuova ed emozionante avventura. Inserita nel Progetto Giovani LND, la giovane selezione scenderà in campo per il primo raduno territoriale dedicato all’area centro e isole in programma domani (ore 14) a Roma presso il Centro Sportivo Villa Spada della Guardia di Finanza - Via Castiglion Fiorentino, 50.