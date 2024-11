Lnd Rappresentativa femminile U.20: buona la prima

ROMA - Ieri nella capitale presso l’Impianto sportivo Centro Sportivo Villa Spada della Guardia di Finanza, si è concluso il primo stage territoriale (area centro) della Rappresentativa Under 20 Femminile LND . Le quarantaquattro ragazze convocate dal mister Marco Canestro , provenienti da Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria, si sono affrontate in un’amichevole a ranghi contrapposti. Il risultato finale è stato 2-2: per la squadra Bianca hanno segnato Goffredo e Casasanta e per la squadra Azzurra hanno firmato le reti Antonelli e Rivieri.

Presenti il consulente di presidenza Ettore Pellizzari, il responsabile dell’area tecnica Massimo Piscedda che hanno espresso parole di augurio per l’avvio di questa nuova avventura, la responsabile di calcio femminile del CR Umbria Valentina Roscini e il responsabile area scouting per tutte le Nazionali femminili FIGC nonchè allenatore della Nazionale Under 16 Jacopo Leandri che ha portato alle giocatrici un messaggio del CT della Nazionale Femminile Andrea Soncin che da questa stagione sportiva ricopre anche il ruolo di Coordinatore Tecnico delle Nazionali giovanili femminili: «Bisogna ricordare che non c'è calcio maschile o calcio femminile ma è calcio quindi anche le ragazze devono avere l’opportunità di giocare a tutti i livelli e questa Rappresentativa dimostra che ci sono molte occasioni di crescita e di opportunità».

CANESTRO - Il tecnico Marco Canestro ha portato alle quarantaquattro atlete i saluti del capo delegazione Santino Lo Presti e del segretario del Dipartimento Calcio Femminile LND Patrizia Cottini, questo il suo primo commento: «Abbiamo cominciato molto bene alla presenza di mister Leandri della Nazionale Under 16 FIGC soprattutto in questa bellissima cornice del centro sportivo che è stato all’altezza della situazione e che ringraziamo per l’ospitalità. Per quanto riguarda le ragazze posso dire che ci sono giovani calciatrici molto brave sia per le categorie appartenenti all’Under 20 sia per quelle che potrebbero partecipare alla futura Under 17. È solo l’inizio ma ci fa bene sperare per i prossimi raduni».

Tabellino

BIANCA-AZZURRA 2-2

Squadra Bianca: Martinoli, Serafini, Lanci, Conti, Di Gesualdo, Centini, Canale, Goffredo, Cavagna, Licari, Giglio, Cannarsa, Ruocco, Ciancaleoni, Diversi, Fabbozzi, Cecchini, Muscella, Lancioni, Baldassarini, Gallus, Casasanta

Squadra Azzurra: Nembrini, Farina, D’Alberto, Cafiero, Storti, Mandara, Montesi, Liberatore, Gallo, Antonelli, Esposito, Carboni, D’Avanti, Martinelli, Carminucci, Rieppi, Venturini, Bertolini, D’Amelio, Rivieri, Leone, Lisica

Marcatrici: Antonelli (A), Goffredo (B), Rivieri (A), Casasanta (B)

Arbitro: Abu Ruqa Wael

Guardalinee: Valeria Spizuoco e Federica Ciufoli