Roma-Fiorentina 3-1 diretta Supercoppa femminile: trionfo delle giallorosse di Spugna LIVE

17:57

Haavi: "Vittoria che dà fiducia"

Le parole dell'MVP Haavi nel post-partita: "La gamba sta bene, adesso vediamo. Era il nostro obiettivo di iniziare l'anno così, sono molto contenta. Era importante iniziare bene, dà tanta fiducia, adesso dobbiamo guardare avanti".

17:48

La Roma alza il trofeo!

Esplode la festa giallorossa: Giugliano alza la coppa!

17:45

Supercoppa, la Roma sul palco per il trofeo

Ecco ora le giallorosse per ricevere le loro medaglie e la coppa.

17:43

Supercoppa, inizia la premiazione con la Fiorentina

Inizia la premiazione, con le giocatrici della Fiorentina che ricevono le loro medaglie.

17:36

Spugna: "La Roma ha ancora voglia di vincere"

Queste le parole di Alessandro Spugna: "Pago volentieri la mia scommessa a Giacinti. Ha fatto una grande prestazione come tutta la squadra. Una grande gioia, è una vittoria pesante per le condizioni in cui eravamo. Oggi chi ha giocato ci ha messo tanto cuore, la vittoria è ampiamente meritata. Le stagioni non sono tutte uguali, abbiamo dominato le due precedenti e oggi abbiamo dimostrato che la Roma è ancora viva ed ha ancora voglia di vincere. Vogliamo provarci anche in campionato e nella Coppa Italia".

17:33

Esplode la festa giallorossa in campo

In attesa del trofeo, esplode la festa giallorossa in campo con le calciatrici che festeggiano il primo trionfo dell'anno.

17:28

+++ 90+5' - La Roma vince la Supercoppa! +++

Triplice fischio al Picco: la Roma vince la Supercoppa Italiana battendo 3-1 la Fiorentina! Grande prestazione delle giallorosse, che vincono grazie alle reti di Glionna, Giacinti e Corelli.

17:21

89' - GOL ROMA! Corelli chiude la finale

Ed è proprio la nuova entrata Corelli che chiude la sfida: ruba palla in area e trova un grande diagonale per il colpo del ko. Mancano solo cinque minuti di recupero.

17:19

87' - Ci prova ancora Giugliano

Mancano pochi minuti al triplice fischio ma la Roma continua ad attaccare, con Giugliano che prova il colpo d'esterno per il firmare il ko, ma la palla termina fuori.

17:15

83' - Triplo cambio per la Roma

Fuori Thogersen e Glionna, dentro Aigbogun e Pandini. Esce anche Giacinti, decisiva con il suo gol, al suo posto Corelli.

17:08

75' - Un quarto d'ora al fischio finale

Mancano quindici minuti più recupero al termine della sfida, con la Roma che difende il 2-1 mentre la Fiorentina prova a rimontare.

16:56

64' - GOL ROMA! Risponde subito Giacinti

La Roma reagisce subito e si riporta immediatamente in vantaggio: cross perfetto al centro di Haavi, Giacinti deve solo spingere in rete di testa per riportare le giallorosse avanti. Ora la Roma è di nuovo in controllo della sfida.

16:53

60' - GOL FIORENTINA! Janogy pareggia

All'improvviso arriva il pareggio della Fiorentina, con Janogy che calcia dalla distanza e batte Kresche per l'1-1 dopo un'ora di gioco. La Roma sembrava in pieno controllo, invece ora è tutto da rifare.

16:50

57' - Roma ad un passo dal raddoppio

Pericolose le giallorosse, con Thogersen e Giugliano che ci provano ma vengono respinte da Fiskerstrand.

16:46

54' - Kresche decisiva per la Roma

Grande doppia parata di Kresche, decisiva prima su un cross pericoloso e poi sul tiro di Bonfantini. La Roma difende il vantaggio.

16:36

46' - Si riparte!

Squadre di nuovo in campo: riparte Roma-Fiorentina! Un cambio per le viola: dentro Catena e fuori Bredgaard,

16:20

45+1' - Termina il primo tempo

Termina la prima metà di gioco con la Roma in vantaggio grazie alla rete di Glionna. Le giallorosse hanno provato a cercare il raddoppio, che però non è arrivato.

16:13

40' - Roma aggressiva

Provano a costruire le giallorosse, specialmente con Giugliano che tenta spesso il tiro a caccia del raddoppio. La Fiorentina, però, si difende bene.

16:03

29' - Brivido Roma, Giugliano rischia l'autogol

Punizione di Bredgaard per la Fiorentina, Giugliano ci mette il piede per deviare il tiro ma rischia un clamoroso autogol, con la palla che sfiora la traversa.

16:02

28' - La Roma a caccia del raddoppio

Il gol ha dato fiducia alle giallorosse, che ora si mettono a caccia del raddoppio per indirizzare la sfida in loro favore.

15:51

17' - GOL ROMA! Sblocca Glionna

Arriva all'improvviso il gol che sblocca la sfida. Dopo un filpper in area, la palla termina a Glionna che calcia potente dal limite. Errore di Fiskerstrand, che non trattiene e lascia che la palla attraversi la linea di porta. Gasperotti esita ma poi convalida il gol. Giallorosse in vantaggio!

15:45

12' - Fase iniziale di studio

Primi minuti senza occasioni, le squadre si studiano e gestiscono il pallone.

15:33

1' - Si parte!

Fischio d'inizio al Picco: inizia la finale tra Roma e Fiorentina!

15:33

Minuto di silenzio per Agroppi

Viene osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Aldo Agroppi.

15:28

Roma e Fiorentina scendono in campo

Ecco Roma e Fiorentina in campo: tra poco il fischio d'inizio.

15:23

Supercoppa, show di Sarafine in campo

Si esibisce in campo Sarafine, la vincitrice dell'edizione 2023 di X Factor, con il suo inedito.

15:20

Supercoppa, tra poco il fischio d'inizio

Le giocatrici stanno tornando negli spogliatoi, mancano solo 10 minuti al fischio d'inizio della finale.

15:08

Roma-Fiorentina, le parole di Spugna

Roma e Fiorentina si sfideranno di nuovo dopo la finale di Coppa Italia che ha visto le giallorosse trionfare. Queste le parole del tecnico Alessandro Spugna: "Se penso alla finale dell’anno scorso, è stata una partita tiratissima, stranissima, che ci aveva visto sotto di due gol al 75’. Rispetto all'anno scorso, la Fiorentina ha cambiato atteggiamento: è una squadra più aggressiva e più qualitativa. Mi aspetto, come tutte le finali, una partita dove non c’è tanto da speculare, ma c’è da provare a vincere. Dovremo cercare di avere un atteggiamento importante in possesso palla: siamo una squadra che se ha il dominio della gara crea situazioni favorevoli. Ci abbiamo lavorato perché abbiamo sprecato tanto questa stagione".

15:00

Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Kresche; Thogersen, Linari, Minami, Hansahw; Greggi, Kumagai, Giugliano; Glionna, Giacinti, Haavi. All. Alessandro Spugna

FIORENTINA (4-4-2): Fiskerstrand; Tortelli, Filangeri, Georgieva, Faerge; Severini, Snerle, Bredgaard, Boquete; Bonfantini, Janogy. All. Sebastiana De La Fuente

14:50

Roma-Fiorentina, la finale della Supercoppa femminile

Al Picco di La Spezia si sfideranno Roma e Fiorentina: calcio d'inizio fissato alle 15:30.

Stadio Picco - La Spezia