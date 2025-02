Girelli rinnova con la Juve Women, è ufficiale: "La storia d'amore continua"

Cristiana Girelli ha rinnovato il suo contratto con la Juve Women fino al 30 giugno 2026 . C'è l'annuncio ufficiale del club bianconero: "Leader, in campo e fuori, Cristiana – dal primo giorno in cui è arrivata a Vinovo nell'estate del 2018 – ha avuto la capacità di imporsi come punto di riferimento dello spogliatoio contribuendo alla straordinaria scalata di questa squadra nel corso degli anni. Non si è mai posta limiti, ma il concreto obiettivo di crescere costantemente, allenamento dopo allenamento e il risultato, è scontato dirlo, è stato incredibile. In quasi 7 anni di Juventus ha vinto praticamente di tutto: 4 Scudetti, 3 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane , con una considerevole quantità di gol e giocate iconiche che sono rimaste impresse nella mente di tanti tifosi bianconeri".

Juve Women, Girelli: "È il prolungamento di una lunga storia d'amore"

Attraverso il sito ufficiale della Juve, Girelli ha concesso un'intervista subito dopo la firma del prolungamento del vincolo in essere: "Qualche settimana fa, il 24 gennaio, ho avuto il privilegio di raggiungere le 200 presenze con la Juventus segnando e festeggiando con le mie compagne il successo ottenuto contro l'Inter. È stata indubbiamente una serata perfetta. Oggi (venerdì 14 febbraio), però, le emozioni sono ugualmente forti perchè ho firmato un altro prolungamento di contratto con questi colori. Considerando il giorno nel quale è arrivato, San Valentino, posso dire che è il rinnovo di una lunga storia d'amore tra me e la Juventus".

Girelli: "Rinnoverò ogni giorno l'amore per la Juve e la maglia bianconera"

Girelli ha, inoltre, raccontato: "Credo che, ogni tanto, sia giusto fermarsi e guardarsi indietro per vedere quanto di meraviglioso sia stato costruito in questi anni. Sono estremamente soddisfatta di ciò che è stato fatto in queste stagioni, sia a livello collettivo che individuale. In generale, però, non sono una persona abituata a guardarsi indietro perchè mi piace pensare che le emozioni più belle siano quelle ancora da vivere. Il mio augurio è che tutti noi possiamo vivere momenti altrettanto felici come quelli passati. Ciò che posso dire con certezza, invece, è che rinnoverò ogni giorno l'amore per questa Società e per questa maglia, come ho sempre fatto fino a oggi".