Diretta Sassuolo-Roma: segui la semifinale di Coppa Italia Femminile LIVE

E’ tempo di semifinali d’andata di Coppa Italia Femminile Frecciarossa perché il campionato è fermo dopo la fine stagione regolare e l’inizio di poule scudetto (e poule salvezza) fissato a inizio marzo. Si parte alle ore 12.30 dalla sfida del Ricci: la sorpresa Sassuolo di Rossi , che ha fatto fuori l’ Inter ai quarti di finale contro pronostico, riceve la Roma di Spugna , campione in carica del torneo . Segui la partita in diretta...

12:50

17' - Strappo di Dragoni

La baby corre senza però riuscire a servire Corelli.

12:49

12 ' - Linari chiude

Il Sassuolo attacca con il tandem Sabatino-Chmielinski: Linari legge bene e disinnesca l'azione.

12:45

10' - Rischio Sassuolo

Lonni si salva leggendo un retropassaggio non perfetto sul quale si era fiondata Corelli.

12:41

8' - Tentativo di Giugliano

Il capitano ci prova di sinistro, ma il tiro è respinto dalla difesa del Sassuolo. La Roma cerca subito il bis.

12:35

3' - Roma in vantaggio: 0-1

Segna subito Viens dopo il tiro di Giugliano, propiziato dal cross di Dragoni. Primo gol in Coppa Italia per la canadese che non festeggiava una rete da diversi mesi, complici gli infortuni.

12:31

Roma-Sassuolo è iniziata

E' iniziata la sfida del Ricci. Parte il Sassuolo a centrocampo.

12:21

Riscaldamento in corso

Ci siamo, le due squadre sono pronte per giocare. Il fischio d'inizio è fissato alle 12.30 in punto. E' il primo round. Poi il ritorno andrà in scena al Tre Fontane di Roma.

12:15

L'arbitro della semifinale di Coppa Italia

La gara è stata affidata a Jules Roland Andeng Tona Mbei, arbitro di 29 anni della sezione di Cuneo.

12:11

Roma e Sassuolo, i precedenti

Questo sarà il 17esimo confronto tra Roma e Sassuolo. Le giallorosse non hanno mai perso negli ultimi 15 scontri diretti (12 vittorie e 3 pareggi).

12:05

Sassuolo, la formazione ufficiale

SASSUOLO (3-5-2): Lonni; Orsi, Caiazzo, Pleidrup; Brustia, De Rita, Missipo, Fisher, Philtjens; Sabatino, Chmielinski.

12:01

I nuovi acquisti della Roma in panchina

Spugna ha in panchina tre nuovi acquisti: si tratta di Kuhl (il grade colpo preso dall'Arsenal), della sudcoreana Kim e della nigeriana Oladipo. Manca all'appello Pante, non convocata.

11:57

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (4-3-3): Kresche; Thogersen, Linari, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Giugliano, Dragoni; Corelli, Viens, Haavi.

11:55

Le parole di Rossi

"Sognare non costa nulla. Uno dei punti di forza del gruppo è la positività che si respira tra le ragazze", ha detto Gian Loris Rossi. Il Sassuolo ha conquistato la semifinale per la prima volta nella storia.

11:51

Spugna alla vigilia

"Raggiungere la quinta finale consecutiva di Coppa Italia sarebbe un traguardo unico. Abbiamo tanta voglia e motivazione", ha detto l'allenatore delle giallorosse. La Roma è in ritardo in campionato (terzo posto): il vero obiettivo è centrare questo trofeo dopo il successo in Supercoppa Italiana.

11:48

Sassuolo-Roma in tv

La partita si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Now.