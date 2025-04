La FIGC lancia ‘Il futuro è donna’, la webserie sull’empowerment femminile che vede protagoniste le calciatrici della Nazionale  

"Il futuro è donna". Un nuovo progetto della FIGC, lanciato oggi, 4 aprile sul portale sostenabilia.it, nel quale dieci calciatrici della Nazionale, in sei puntate, sono chiamate a mettersi in gioco, a confrontarsi su diverse tematiche legate all’empowerment femminile per abbattere i pregiudizi che caratterizzano un mondo tuttora considerato prettamente maschile.