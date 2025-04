Italia, il sucesso è donna: ora sono tre le nazionali qualificate all'Europeo

La Nazionale degli uomini è in crisi? Nessun problema, ci pensano le donne. Per la prima volta nella storia del calcio italiano femminile, infatti, tre Nazionali si sono qualificate nello stesso anno alla fase finale dell’Europeo . Un traguardo incredibile che attesta la crescita di tutto il movimento come dimostrano anche i dati di iscrizioni alle scuole calcio e il seguito sui social e sui media. Siamo ancora lontani dai numeri dei paesi del Nord Europa o degli Usa, ma i successi delle azzurre aiuteranno ancora di più a spostare l’attenzione sulle donne del calcio.

L’Italia di Soncin: 0-3 storico in Danimarca. E ora si gioca il primato

La prima a tagliare il traguardo è stata quella maggiore guidata da Andrea Soncin che nel mese di luglio volerà in Svizzera per giocare l’Europeo e provare a cancellare l’amarezza per come sono andate le ultime due competizioni internazionali (che videro le Azzurre eliminate alla fase a gironi sia all’Europeo di tre anni fa, sia al Mondiale di due anni fa). Un autentico show quello fatto vedere ieri da Girelli e compagne. Le azzurre, nel loro quinto impegno nel Gruppo 4 della Lega A di Nations League, sono riuscite a spingersi a qualcosa che mai si era verificato nella storia della selezione tricolore delle donne: battere in trasferta le danesi. E con ben 3 gol di scarto che permette alle azzurre di sperare anche nel primato in Nations League da contendere alla capolista Svezia. Un risultato che permetterebbe all'Italia di giocare le Final Four tra ottobre e dicembre.

Under 19 e under 17, altri sorrisi azzurri per una tripla qualificazione da sogno

Ma a brillare sono altre due compagini. La seconda qualificata agli Europei è infatti l’Under 17 che a maggio sarà di scena nelle Isole Far Oer. A completare il terzetto ci si è messa anche mentre ieri l’Under 19 del ct Matteucci che sarà di scena a giugno in Polonia. Un successo storico celebrato di ieri anche dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: “Orgoglio e soddisfazione, è stato centrato un altro obiettivo prestigioso. Complimenti alle ragazze e allo staff tecnico per la qualificazione, che conferma come il nostro movimento sia in grande crescita anche dal punto di vista qualitativo. Quella che ci attende sarà un’estate davvero avvincente, tutta al femminile”, conclude Gravina come riporta il sito della FIGC.

Le date dei tre tornei

4-17 maggio, Europeo U17

15-27 giugno, Europeo U19

2-27 luglio, Europeo Nazionale A