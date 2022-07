Euro 2022, Italia-Islanda termina 1-1. In gol Bergamaschi

MANCHESTER - Termina 1-1 la sfida tra Italia e Islanda, valida per il secondo turno del Gruppo D dell'Europeo 2022 d'Inghilterra. Un pari prezioso visto il negativo avvio dell'incontro, acciuffato grazie alla combinazione vincente Bonansea-Bergamaschi. Bertolini per questo match clou schiera una formazione diversa da quella dell'esordio, rispetto alla partita contro le transapline cambia infatti ben cinque elementi. In panchina Bartoli, Galli, Giugliano, Girelli e Bonansea; dentro Di Guglielmo, Rosucci, Simonetti, Giacinti e Piemonte . Al Manchester City Academy Stadium parte in salita la gara delle Azzurre, che al 3' di gioco vanno subito sotto di un gol: rimessa laterale lunga di Jonsdottir , la difesa italiana respinge male e sul pallone arriva Vilhjalmsdottir , che con il destro la mette all'incrocio e trova l'abbraccio delle compagne. La sua marcatura – arrivata precisamente a 2' e 35'' – è la più veloce mai subita dall'Italia nella fase finale degli Europei femminili. Non passa molto, e all'11' l'Islanda si rende nuovamente pericolosa con Gunnarsdottir , neo acquisto della Juventus, che dopo una mischia in area tenta il tiro da distanza ravvicinata ma la sua conclusione termina alto sopra la traversa. L'Italia – che in questi primi minuti di partita appare priva di concrete idee di gioco – prova a reagire timidamente con Caruso , che scalda le mani a Sigurdardottir , ma al 23' arriva un nuovo brivido islandese con Jonsdottir , che sfonda sulla destra, arriva nei pressi di Giuliani e da posizione defilata trova l'esterno della rete. Al 26' Simonetti combina con Piemonte , che calcia al volo ma non centra lo specchio. Subito dopo tocca a Bergamaschi , ma l'estremo difensore avversario blocca senza problemi. Allo scadere dei primi 45 minuti di gioco ottimo spunto di Simonetti , che si libera bene di due avversarie e trova il corridoio per Piemonte, che però non aggancia.

Bonansea entra e serve l'assist del pari. In gol Bergamaschi

In avvio di secondo tempo la CT azzurra manda in campo Bonansea, Girelli e Bartoli, rispettivamente al posto di Caruso, Piemonte e Gama. Al 61' l'Islanda si divora il gol del raddoppio, un minuto dopo è proprio Bonansea a trovare spazio sulla corsia di sinistra e a servire Bergamaschi per la rete dell'1-1. Al 69' l'esterno d'attacco della Juventus sale nuovamente in cattedra, e prova il tiro dai 25 metri trovando però il pronto intervento di Sigurdardottir. Al 73' sempre Bonansea, che lotta, calcia di potenza e prende in pieno il palo; a seguire tentativo di Simonetti: stop di petto, collo piede al volo e di poco fuori. L'Italia è, dunque, galvanizzata, e per l'assalto finale si avvale anche del capocannoniere della Serie A 2021-22 Sabatino, che dà il cambio a Giacinti. Nei pressi del 90', però, sono le islandesi a creare pericoli in zona azzurra per ben due volte; la formazione di Bertolini ci prova con insistenza, il risultato non cambia: tra Italia e Islanda termina 1-1. Il prossimo e ultimo impegno della fase a gironi della Nazionale Italiana è in programma lunedì 18 luglio alle 21 (orario italiano), per la gara da dentro o fuori contro il Belgio al Manchester City Academy Stadium.