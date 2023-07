Girelli show in allenamento: rigori e vittoria "grazie" a Milik

C'è grande attesa in casa Italia per l'inizio del Mondiale femminile in Oceania. La prima partita del torneo è in programma per il 20 luglio, mentre le azzurre scenderanno in campo per la prima volta il 24 contro l'Argentina alle ore 8. Dopo l'amichevole vinta contro la Nuova Zelanda, le ragazze della ct Bertolini continuano la preparazione anche a suon di sfide. E la Girelli anche in allenamento domina.