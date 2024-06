Italia-Norvegia Femminile 1-1: pareggio per Soncin, non basta il gol di Giugliano

Pareggio amaro per l'Italia femminile di Andrea Soncin, che al "Mazza" di Ferrara sono state riacciuffate in extremis sull'1-1 dalla Norvegia nella gara valida per la quarta giornata delle qualificazioni a Euro 2025. Azzurre che non riescono a centrare il bersaglio grosso dopo il pareggio a reti bianche in terra norvegese e la brutta sconfitta incassata in Finlandia, in maniera del tutto inaspettata. Oggi, la rete realizzata da Manuela Giugliano, centrocampista della Roma campione d'Italia, che aveva portato in vantaggio Bonansea e compagne non è bastata. Nel finale, la beffa targata Thorisdottir, con la selezione nordica brava a crederci. Finisce in parità anche l'altra gara del girone A, con la Finlandia che riacciuffa l'Olanda in extremis, non modificando gli equilibri del raggruppamento.