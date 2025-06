Europeo femminile Under 19, cresce l'attesa per l'esordio dell'Italia: il programma

Italia Under 19, Gallo: "Per noi tutto questo è un sogno"

Non vede l'ora di scendere in campo Azzurra Gallo, difensore della Juventus: "E' stato un cammino bello, entusiasmante, e i risultati dimostrano di come la squadra sia sempre scesa in campo per divertirsi - le parole a UEFA.com della 19enne -. Sappiamo che sarà una partita diversa rispetto al Round 1, perché la Polonia avrà sicuramente il dente avvelenato per quella sconfitta, ma l'abbiamo preparata bene e non vediamo l'ora di scendere in campo. Per noi tutto questo è un sogno. Si vive per questo tipo di emozioni, e l'obiettivo è quello di godercele tutte. Vogliamo fare del nostro meglio, anche perché sappiamo che questo Europeo mette in palio anche la qualificazione al Mondiale Under 20 del prossimo anno".

Italia Under 19, le parole del ct Matteucci: "Sensazioni buone, consapevoli dei nostri mezzi"

"Europeo? Le sensazioni sono buone - sottolinea l'allenatore Nicola Matteucci -. Le ragazze hanno la carica giusta per dimostrare quello che valgono e che hanno preparato. Le emozioni, a volte, possono giocare dei brutti scherzi: per questo sarà fondamentale mantenere l'equilibrio, ma proveremo a mettere in campo tutte le abilità che abbiamo". L'Italia - si legge nel sito della Figc - si presenta alla fase finale con quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta tra Round 1 e Round 2, ma soprattutto con 25 gol segnati in sei gare (tra questi, 10 con la Turchia, 7 con la Slovacchia e 6 con la Bielorussia). "La squadra è cresciuta tanto nella consapevolezza nei propri mezzi", prosegue Matteucci che poi aggiunge: "Siamo riusciti a ottenere risultati importanti contro squadre forti, le stesse che troveremo qui in Polonia, ma dobbiamo sapere che non possiamo mollare niente: vogliamo arrivare più in alto possibile e tornare in Italia con un'esperienza che ci possa avere arricchito".