Mondiali femminili, buona la prima per Inghilterra e Danimarca

ROMA - Ottimo esordio dell'Inghilterra che ha iniziato con il piede giusto il suo impegno nei Mondiali femminili di calcio in corso in Australia e in Nuova Zelanda. Le inglesi hanno battuto 1-0 Haiti al 'Brisbane Stadium' grazie alla rete segnata nel primo tempo (29') su rigore da Georgia Stanway e si ritrovano al momento in testa al gruppo D ma non da sole.