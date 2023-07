Mondiali femminili, Girelli in gol per l'Italia dopo la gaffe del Tg1

ROMA - Di sicuro adesso sarà più semplice per tutti ricordarsi il suo nome. Cristiana Girelli, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana impegnata nel Mondiale femminile che si sta giocando in Nuova Zelanda e Australia, ha scelto il miglior modo possibile per rispondere a chi le ha storpiato il cognome. Prima del match inaugurale, durante un servizio del Tg1, il suo nome era stato modificato infatti in "Cristiana Gibella".