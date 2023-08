Giappone ai quarti, Norvegia ko: la Roma protagonista in campo

Il Giappone si conferma una potenza a livello femminile. Ai Mondiali in corso in Australia e Nuova Zelanda le nipponiche, campionesse nell'edizione del 2011, hanno superato la Norvegia con il punteggio di 3-1 staccando il pass per i quarti di finale, dove affronteranno la vincente di Svezia-Usa. A fare la differenza sotto porta ci hanno pensato Shimizu e Miyazawa nella ripresa.

Giappone-Norvegia, c'è tanta Roma

Nella gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali c'era una folta rappresentanza della Roma Femminile, campione d'Italia in carica e allenata da Alessandro Spugna. Kumagai e Minami, infatti, hanno giocato titolari nella difesa a tre del Giappone, mentre Haavi e Haug sono partite dal primo minuto nel tridente offensivo della Norvegia. Kumagai è uno degli acquisti estivi della Roma, club che si vuole confermare tra i migliori anche in Champions League: l'intenzione però è di far giocare l'ex Bayern Monaco e Lione a centrocampo.