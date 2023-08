Mondiale femminile, l'Inghilterra fatica ma vola ai quarti: Nigeria ko

BRISBANE (AUSTRALIA) - L' Inghilterra accede ai quarti di finale del Mondiale, non senza fatica, battendo una buona Nigeria che ha trascinato le inglesi fino ai calci di rigore .

Le Lionesses si impongono ai rigori

Nonostante la differenza di forze in campo, ma sfruttando l'inferiorità numerica delle inglesi per l'espulsione di James al minuto 87', le nigeriane hanno dato filo da torcere alla nazionale allenata da Sarina Glotzbach-Wiegman inchiodando il match sullo 0-0 nei tempi regolamentari e nei supplementari. Alla fine a decidere sono stati i calci di rigore dove le campionesse d'Europa si sono imposte per 4-2 con gli errori di Oparanozie e Alozie che hanno condannato la Nigeria. Nei quarti l'Inghilterra sfiderà la vincente di Colombia-Giamaica.