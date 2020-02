Zeman e le donne in Italia: “Di solito stanno in cucina, i maschi devono mangiare”

COVERCIANO - Una battuta e un modo di provocare che a tanti non è piaciuto. Questa volta il protagonista - in negativo - è Zdenek Zeman, ex allenatore di tanti club di Serie A, che si è espresso in termini poco edificanti sul movimento in rosa del pallone in un intervento a margine della cerimonia della Panchina d’Oro. L’ex tecnico, tra le tante di Roma e Lazio, ha risposto ad alcune domande sulla crescita del calcio femminile: "È in grande sviluppo in Italia, anche per la partecipazione ai mondiali, speriamo vada sempre più avanti. In Italia ci sono tanti problemi già nel calcio maschile. Serie B e Serie C hanno grossi problemi, e le donne di solito nel calcio venivano sempre dietro”. Fino a qui quasi tutto normale, ma poi il boemo è inciampato in una frase difficile da interpretare: “È una questione di cultura? Anche, di solito le donne in Italia stanno in cucina. Se è grave ciò che ho detto? Non so se è grave, certo è che i maschi devono mangiare”. Dichiarazioni fuori dal tempo e che scaturiranno sicuramente polemiche.