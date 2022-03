Lazaro ci crede e trascina la Roma: “Stiamo alzando il livello”

ROMA - La Roma pareggia 1-1 contro la capolista Juventus e mantiene a tre punti la distanza dalla vetta della classifica della Serie A femminile, consolidando il secondo posto in solitaria a quota 38 punti. Le giallorosse a Vinovo – dove c'è anche l'esordio di Mijatovic e Haug – mettono in cassaforte il decimo risultato utile consecutivo, giocando meglio delle bianconere e pagando anche lo sfortunato autogol di Soffia in avvio di gara, poi rimontato nel secondo tempo dalla rete di Lazaro. Per l'attaccante spagnolo si tratta della quarta marcatura in trasferta da novembre, un record condiviso con Visentin e Clelland, rispettivamente in forza alla Lazio e al Sassuolo. “Sì sono in un ottimo momento di forma, alla fine dovevo far capire alla squadra che mi sento bene, a mio agio, si vede – ha dichiarato la numero 29 – Siamo contenti di questa gara, si è visto la squadra che siamo. Abbiamo alzato il livello e siamo un'altra Roma. A volte non ci crediamo, ci vuole un po’ di cinismo in più in avanti e dobbiamo sfruttare meglio le occasioni. Siamo però contente, anche se manca tantissimo, quindi dovremo avere la consapevolezza che non abbiamo fatto niente e che ci sono ancora partite difficili da affrontare”.