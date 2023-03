Poule Scudetto, la Roma parte con il piede giusto: 5-1 alla Fiorentina

SESTO FIORENTINO (Firenze) - Inizia alla grande la Poule Scudetto della Serie A Femminile per la Roma Women di mister Spugna, che dilaga al Torrini di Sesto Fiorentino travolgendo le Viola per 5-1. Grande protagonista l'attaccante Giacinti, autrice di una doppietta nel primo tempo a cavallo del raddoppio di Giugliano che manda le giallorosse al riposo sul 3-0. In avvio di ripresa il poker della Wenninger, prima del gol della bandiera della Fiorentina firmata da Johansdottir e della manita calata da Glionna. Un risultato eclatante, che rafforza le ambizioni tricolore della Roma dopo una regular season dominata e che rappresenta una riserva di entusiasmo in vista dei quarti di finale di Women's Champions League, che vedranno le giallorosse affrontare martedì 21 il grande Barcellona nel palcoscenico dello Stadio Olimpico, con 25 mila biglietti già venduti.