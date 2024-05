Juve-Roma Femminile ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Juventus Women-Roma, la cronaca

In una gara che non conta ai fini del risultato finale, ci sono record e score da provare ad aggiornare. La Juventus ha perso l’ultimo match casalingo di Serie A (0-2 vs Inter) e nella sua storia solo due volte è arrivata a due gare di fila interne senza vittorie: tra novembre 2022 e gennaio 2023 (2N) e tra gennaio 2022 e marzo 2022: due pareggi anche in quel caso, uno dei quali proprio con la Roma. La Roma ha vinto 10 delle 12 trasferte disputate in questa Serie A (1N, 1P) e potrebbe conquistare più successi esterni in una singola edizione del massimo campionato per la prima volta nella sua storia – 10 anche nel 2022/23.