Juve-Roma femminile diretta playoff Serie A: segui la partita di oggi LIVE

Lo stadio "Alessandro La Marmora-Pozzo" di Biella ospita l'atteso confronto tra la Juventus Women di Beruatto e le campionesse d'Italia della Roma femminile, protagoniste della sfida valida per la quarta giornata della Poule Scudetto del campionato di Serie A. Calcio d'inizio previsto per le ore 18: segui in diretta la partita, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.