Juve-Roma diretta Serie A femminile: gol di Cantore LIVE

All'Allianz Stadium è il giorno di Juve Femminile-Roma Femminile , valida per la sesta giornata di Serie A. Le bianconere hanno vinto tutte le partite finora giocate in campionato, le giallorosse campioni d'Italia in carica non hanno mai perso con tre pareggi e due vittorie all'attivo. Aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

17:07

77' - Il dato degli spettatori

Ufficiale il dato sugli spettatori: 33.321. Dato inferiore solo ai 39.027 di Juve-Fiorentina e 39.454 di Roma-Barcellona (Champions League).

17:03

73' - Ammonita Giacinti

Ammonita Giacinti per fallo su Bennison.

17:02

72' - Subito ammonita Gama

Spinta energica di Gama su Giacinti: subito ammonita.

17:01

71' - Doppio cambio Juve

Doppio cambio Juve: fuori Cascarino per Gama, Vangsgaard prende il posto di Contore.

16:58

68' - Peyraud-Magnin resta a terra

Peyraud-Magnin smanaccia e cade male. Interviene lo staff medico. Il potiere francese ce la fa a riprendere.

16:57

67' - Cambio Roma

Cambio Roma. Pilgrim per Viens.

16:55

65' - La Juve tiene bene il campo

La Juve tiene bene il campo, la Roma dopo le fiammate di inizio ripresa non riesce a trovare varchi per rendersi pericolosa.

16:49

59' - Cambio Roma

Terzo cambio per Spugna, fuori Haavi dentro Glionna.

16:47

57' - Doppio cambio Juve

Doppio cambio Juve. Fuori Beccari e Bonansea, dentro Bennison e Bergamaschi.

16:42

52' - Diangonale di Thogersen

Thogersen col diagonale, Schatzer si frappone tra pallone e porta e salva la Juve.

16:37

47' - Giacinti pericolosa!

Viens per Giacinti, che non ci pensa su due volte e tira: Peyraud-Magnin si tuffa sulla sua sinistra e para.

16:36

46' - Si riparte

Il gioco è tardato a riprendere: c'era un buco in una delle porte dell'Allianz Stadium, prontamente riparato. Si riparte.

16:35

Si riprate con un doppio cambio nella Roma

Troelsgaard e Giacinti per Dragoni e Kumagai nella Roma.

16:32

Giacinti pronta a entrare

Valentina Giacinti è pronta a entarre in campo. Subito un cambio per Spugna all'alba del secondo tempo.

16:18

Fine primo tempo

Fine primo tempo, Juve al riposo avanti di due gol: Bonansea e Cantore stanno decidendo il match con la Roma Femminile.

16:17

45'+1' - Ancora Kulberg!

Tiro di Greggi, altro intervento di Kullberg a murare la propria porta.

16:16

45' - Roma a un passo dal gol, due minuti di recupero

Gran tiro a giro di Giugliano sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Kullberg è sulla traiettoria e alza sulla traversa con un colpo di testa provvidenziale. Sono due i minuti di recupero.

16:15

44' - La Juve prova ad amministrare il doppio vantaggio

La Juve prova ad amministrare i gol di Bonansea e Cantore. La Roma spinge alla ricerca della rete che possa riaprire la partita.

16:08

37' - Linari rischia l'autogol

Linari in scivolata prolunga oltre la linea di fondo anticipando Ceasar su cross basso di Girelli.

16:06

35' - Gol di Cantore, Juve Women-Roma Femminile 2-0

Raddoppio di Cantore. Cross di Thomas, Girelli in posizione dubbia tocca, Ceasar para, Cantore ribadisce in rete dal centro dell'area di rigore. Juve Women-Roma Femminile 2-0.

16:04

33' - Possesso palla della Roma

Possesso palla prolungato della Roma, ma la Juve si chiude bene e non concede spazi.

15:57

26' - Giugliano dura su Girelli

Fallo di Giugliano su Girelli, l'arbitro Calzavara grazia il numero 10 della Roma: entrata dura, solo richiamo verbale.

15:53

22' - Girata di Viens

Haavi punta e salta Thomas, palla in mezzo per Viens, che gira di prima intenzione: tiro sporcato da Cascarino. Peyraud-Magnin blocca a terra.

15:51

20' - Haavi pericolosa

Colpo di testa di Haavi su colpo di testa di Thogersen, Kullberg si oppone ed evita che la palla arrivi dalle parti di Peyraud-Magnin.

15:48

17' - Ammonita Cascarino

Ammonita Cascarino per fallo su Giugliano. Entrata irruenta, Calzavara della sezione di Varese non lascia correre.

15:44

13' - Gol di Bonansea, Juve Women-Roma Femminile 1-0

Lancio di Cascarino, Bonansea si presenta a tu per tu davanti a Ceasar e la batta con un tiro schiacciato sull'erba dell'Allianz Stadium.

15:40

9' - Parata di Ceasar su Girelli

Girata al volo di Girello, para con la mano aperta Ceasar, si salva la Roma.

15:38

7' - Costruzione dal basso della Roma

La Roma costruisce dal basso e prova a innescare Viens, neutralizzata da un raddoppio della difesa della Juve.

15:34

3' - Ceasar chiude su Lenzini

Ceasar attenta in uscita bassa, si tuffa sui piedi di Lenzini e disinnesca un'azione offensiva della Juve.

15:32

1' - Partite

Calcio d'inizio, è iniziata Juve Women-Roma Femminile.

15:30

Tutto pronto per il calcio d'inizio

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Juve Women-Roma Femminile, folta rappresentanza di tifosi giallorossi nel settore ospiti.

15:26

Squadre pronte a fare il loro ingresso in campo

Squadre nel tunnel degli spogliatoi. Sono pronte a fare il loro ingresso in campo.

15:20

Splendido colpo d'occhio all'Allianz Stadium

Splendido colpo d'occhio all'Allianz Stadium dove è ormai tutto pronto per il calcio d'inizio di Juve Women-Roma Femminile.

15:15

Spugna alla vigilia di Juve Women-Roma Femminile

Alla vigilia di Juve Women-Roma Femminile, Alessandro Spugna ha dichiarato: ”È sempre una partita che dà grandi stimoli ed emozioni, questa volta si giocherà allo Stadium e sarà un evento incredibile da vivere. Vogliamo fare una grande gara. Le fatiche di Champions si fanno sentire, ma anche questa partita è di quel livello e dobbiamo essere pronti. La Juve ha fatto un inizio di stagione importante, è una squadra forte e rinnovata. Conosco bene Canzi e so che preparerà la partita nei minimi particolari, ma abbiamo grandi stimoli per far bene”.

15:06

Roma momentaneamente scavalcata in classifica dal Milan

La Roma è stata momentaneamente sorpassata in classifica dal Milan, che nel lunch match ha battuto 1-0 la Sampdoria grazie a un gol nella ripresa di Ijeh.

14:58

Squadre in campo per il riscaldamento

Squadre in campo per il riscaldamento. Sull'account X della Roma il video con l'ingresso in campo delle giallorosse.