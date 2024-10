Spugna furioso dopo Juve-Roma: "Entrambi i loro gol in fuorigioco!"

Forte polemica di Alessandro Spugna dopo la sconfitta allo Stadium contro la Juventus . Bianconere che vincono la partita grazie ai gol di Bonansea e Cantore , non basta alla Roma femminile la rete dell'ex della partita Glionna. Secondo l'allenatore delle giallorosse, entrambi i gol delle padrone di casa erano irregolari.

Roma, le parole di Spugna dopo la sconfitta contro la Juve

Queste le sue parole: "Loro nel primo tempo hanno spinto tanto, noi ci siamo fatte sorprendere un po'. Nel primo tempo, la Juventus ha strameritato. Detto questo, entrambi i gol sono in netto fuorigioco e, se il guardalinee avesse fatto il suo dovere, non ci sarebbero stati. Poi, magari, li avremmo presi in altre occasioni. Ma su questo dobbiamo recriminare. Meritiamo un po' più di rispetto: è dall'inizio dell'anno che ci sono un po' di situazioni strane. Ripeto, con tutto il merito che diamo alla Juventus, perché ha fatto un grandissimo primo tempo".