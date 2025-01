Roma femminile, maxi squalifica per Giacinti: cosa è successo

ROMA - Arriva la stangata per Valentina Giacinti. La calciatrice della Roma femminile fermata dal Giudice Sportivo. Paga l’espulsione per condotta violenta nel match contro l’Inter. Reazione dopo un colpo subito da Milinkovic e Bowen. Resterà fuori per tre partite di campionato.

La Giacinti salta tre partite: il motivo della squalifica

L’attaccante ha reagito al doppio colpo di Milinkovic e Bowen nel match contro l’Inter. Calcetto a palla ferma e rosso per condotta violenta. Salta tre giornate di Serie A: non ci sarà contro Juve, Milan e Sampdoria. Stasera la squadra di Spugna torna in campo in trasferta contro il Napoli nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia (20:45).

Giacinti, la Roma farà ricorso

La società giallorossa farà ricorso per la squalifica della sua giocatrice, considerando eccessive le tre giornate. Valentina Giacinti tra l'altro non prenderà parte alla trasferta di Napoli a causa di un versamento post contusivo riportato a seguito dell’intervento subito da Milinkovic nel primo tempo di Roma-Inter.