Giacinti può lasciare la Roma: maxi offerta dalla Turchia per la giallorossa

ROMA - All’interno della Roma Femminile si confrontano due correnti di pensiero per la nomina del futuro allenatore: da un lato si valuta Rita Guarino, ex Juventus e Inter, reduce da un anno sabbatico, dall’altro si ragiona su un tecnico proveniente dalla Serie C maschile, in stile Max Canzi. Quale linea passerà? Il tempo non è un nemico per la Roma, che ha ancora settimane a disposizione per non sbagliare la scelta dopo l’addio di Alessandro Spugna, ora in bilico tra una panchina in Turchia e una in Olanda, forse Galatasaray o Ajax. A meno di colpi di scena, l’ex tecnico giallorosso andrà all’estero.