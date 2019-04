«Il Milan ci riprova per Malcom»

ROMA - La scorsa estate Malcom era a un passo dalla Roma. Anzi, a dir la verità era stato preso dal club giallorosso, ma poi finì al Barcellona per giocare al fianco di Lionel Messi. Adesso, però, il brasiliano potrebbe lasciare la Spagna per approdare in Italia, non più nella Captale, ma a Milano, sponda rossonera.

SVILUPPI - L'esterno verdeoro torna a far parlare di sé, perché secondo i media spagnoli sarebbe finito nel mirino del Milan. Qualche giorno fa Globosporte aveva parlato di Inter in pole, ma Malcom sembra destinato a vestire rossonero. Secondo quanto riportato dalla stampa iberica, ci sarebbe già stato un incontro fra i rappresentanti del giocatore e gli emissari del club rossonero, interessato pure ad Emerson Palmieri del Chelsea. Già a gennaio il Milan avrebbe sondato il terreno per Malcom, il cui cartellino però era valutato dal Barcellona non meno di 50 milioni.