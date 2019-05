«Niente Italia per Modric: rinnova con il Real Madrid»

MADRID (Spagna) - Si parla di rivoluzione, ma intanto il Real Madrid pensa alle conferme. Dopo i rinnovi di Toni Kroos e Nacho Fernandez, secondo il sito del quotidiano spagnolo Marca nelle prossime ore arriverà quello di Luka Modric. Un prolungamento automatico. Il giornale madrileno, infatti, spiega che l'accordo in scadenza nel 2020 contiene una clausola per un altro anno in blanco, in caso di Pallone d'Oro. Trofeo vinto dal croato, dunque legato al Real fino al 2021. Nelle prossime ore il club ufficializzerà il tutto anche per garantire un'estate serena al giocatore, senza voci e indiscrezioni di mercato. In passato il vice-campione del mondo è stato accostato all'Inter, ma è rimasto al Real e lo farà anche quest'anno con l'obiettivo di riscattare una stagione deludente. Zidane punta sul croato e Modric intende dare il massimo per riportare la squadra ai massimi livelli. (Italpress)

